Невже Михайло Заливако вже зробив свій вибір? Новий герой "Холостяка" заінтригував зізнанням
Що ховається за ним і чи не було воно поспішним, бурхливо обговорює публіка в Мережі, побачивши анонс наступного ефіру на офіційній сторінці телеканалу "СТБ" в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, поцілувавшись в перший раз на проекті в третьому випуску, дійшовши до п'ятого, судячи з усього, Заливако вже готовий на дещо більше.
За кадрами стає зрозуміло, що у Михайла буде індивідуальне побачення з Джессікою. Пара вирішить провести його в інтимній обстановці при свічках за цікавим заняттям.
"Я йому зробила масаж, потім він запропонував і мені зробити масаж... на ціле тіло", - ділилася враженнями дівчина.
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"О боже, кайф...", - вигукувала вона, поки руки "Холостяка" ковзали по її ногах.
Не тільки Джессіка залишилася в захваті від процесу. Заливако також не витримав: "Я досі відчуваю тепло твоїх рук... У мене вже є почуття".
Сказано це було при інших дівчатах, що, природньо, спричинило за собою хвилю обурення.
"Напевно, я зараз піду...", - заявила на кадрах засмучена Юлія "Зайка".
До речі, саме з нею "Холостяк" вперше поцілувався. З самого початку було зрозуміло, що дівчині вдалося вразити Михайла яскравою появою на шоу. Замість сукні та підборів Юлія була всередині плюшевої ростової ляльки, звідси й прізвисько"Зайка".
Користувачі з ентузіазмом обговорили фрагмент побачення Михайла та Джессіки:
"Напевно, відправить її додому 😮" - "багато пишуть, що саме вона виграє"
"Впевнена, що як завжди стб все перебільшує в анонсі, як і з поверненням нібито якоїсь учасниці. А повернеться просто Аня з карантину"
"Одна розпуста!!! Діти ж дивляться!!!😍"
"Ой нарізку зробили??? Ну цікаво, що покаже нам п'ятниця!"
"Вона красива дівчина... але впевнена чомусь, що душа у нього лежить не до неї точно!"
"Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво😅"
"Як завжди, намішали все підряд, щоб тримати інтригу🤪"
Нагадаємо, пристрасний "Холостяк" Заливако влаштував з красунями середньовічний вечір спокуси:"що за звичаї".
Як повідомляла Politeka, Михайлюк і Заливако з "Холостяка" добре повеселилися після зйомок: "Ну що за солодка парочка".