Уже и в чувствах признался

Неужели Михаил Заливако уже сделал свой выбор? Новый герой "Холостяка" заинтриговал признанием

Что скрывается за ним и не было ли оно поспешным, бурно обсуждает публика в Сети, увидев анонс следующего эфира на официальной страничке телеканала "СТБ" в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, поцеловавшись в первый раз на проекте в третьем выпуске, к пятому, судя по всему, Заливако уже готов пойти куда дальше.

По кадрам становится понятно, что у Михаила будет индивидуальное свидание с Джессикой. Пара решит провести его в интимной обстановке при свечах за любопытным занятием.

"Я ему сделала массаж, потом он предложил и мне сделать массаж... на целое тело", - делилась впечатлениями девушка.

"О боже, кайф...", - восклицала она, пока руки "Холостяка" скользили по ее ногам.

Не только Джессика осталась в восторге от процесса. Заливако также не выдержал: "Я до сих пор ощущаю тепло твоих рук... У меня уже есть чувства".

Сказано это было при остальных девушках, что, естественно, повлекло за собой волну негодования.

"Наверно, я сейчас уйду...", - заявила на кадрах расстроенная Юлия "Зайка".

К слову, именно с ней "Холостяк" впервые поцеловался. С самого начала было понятно, что девушке удалось впечатлить Михаила ярким появлением на шоу. Вместо платья и каблуков Юлия была внутри плюшевой ростовой куклы, отсюда и прозвище "Зайка".

Пользователи с энтузиазмом обсудили фрагмент свидания Михаила и Джессики:

"Наверное, отправит ее домой 😮" - "многие пишут, что именно она выиграет"

"Уверена, что как всегда стб всё преувеличивает в анонсе, как и с возвращением якобы какой-то участницы. А вернется просто Аня с карантина"

"Один разврат!!! Дети ведь смотрят!!!😍"

"Ой нарезку сделали??? Ну интересно, что покажет нам пятница!"

"Она красивая девушка... но уверена почему-то, что душа у него лежит не к ней точно!"

"Ничего не понятно, но очень интересно😅"

"Как всегда, намешали все подряд, чтобы держать интригу🤪"

Напомним, страстный "Холостяк" Заливако устроил с красотками средневековый вечер соблазна: "Что за нравы".

Как сообщала Politeka, Михайлюк и Заливако из "Холостяка" хорошо повеселились после съемок: "Ну что за сладкая парочка".