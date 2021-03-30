Главный герой 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако показал, с кем делит постель пока за его сердце сражаются участницы

Харьковский бизнесмен, который стал главным героем нового сезона популярного шоу, поделился новыми кадрами в Инстаграм. На них он неожиданно показал себя в кровати, причем в этот момент он был не один, пишет Politeka.net.

Так, на видео Заливако наслаждается отдыхом со своим котом. Любимец «холостяка» примостился у него на руке, тесно прижался к хозяину и довольно мурлычет. Михаилу явно нравится такая компания.

«Рассказывай», - обратился «холостяк» к коту, поднося камеру поближе, чтобы зрители могли услышать мурлыкание.

В сети не смогли пройти мимо таких кадров, и тут же принялись обсуждать «постельное» видео «холостяка».

«Михаил, ты сам как котик», «Котик классный», «Как их можно не любить?», «Как мило!! Мишенька, Вы чем то схожи со своим любимцем! Красотой и добротой! Мне так показалось! По-моему я права!», «Ну как такую подлизу можно не любить?», «А тебе, Михаил, не говорили, что ты и сам похож на котика?», - пишут люди в комментариях.

Напомним, что последний выпуск «Холостяка» был посвящен эпохам.

Михаил Заливако предложил девушкам на этой неделе путешествовать во времени. Это они и сделали, ведь мужчина устроил свидания в разных эпохах. Также Заливако устроил специальный праздник для красоток.

Напомним, страстный "Холостяк" Заливако устроил с красотками средневековый вечер соблазна: "Что за нравы".

Как сообщала Politeka, Михайлюк и Заливако из "Холостяка" хорошо повеселились после съемок: "Ну что за сладкая парочка".

Также Politeka писала, накал страстей на "Холостяке", разочарованный Заливако удивил выбором: "Наверное, одна Зайка...".