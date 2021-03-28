Экс-холостяк Максим Михайлюк засветился в компании Михаила Заливако - нового "Холостяка" в 11 сезоне

Не так давно стало известно, что один из эфиров Холостяка посетили знаменитые экс-главные герои, поэтому реакция оказалась достаточно бурной. Тем не менее, пользователи обсудили не только появление мужчин на проекте, но еще и совместное фото Михаила Заливако с Максом Михайлюком.

Мужчины появились в кадре в привычных нарядах, расслабленных позах и с легкой улыбкой на лице. Из-за того, что оба они похожего телосложения и с одинаковым цветом волос, некоторые фанаты подметили очевидную схожесть мужчин.

Причем сам Михаил обратил внимание на фон, возле которого позировал. На стене красной краской было вырисовано слово «Любовь» английскими буквами.

«Макс, а шо по фону?😂», - шутливо подметил мужчина.

Вот как отреагировали в сети:

«Миш, ты что вылетел уже?; photoshop?😅; Мальчики 😮вы шо?😳😅👌; Когда вы всё успеваете?; Вот вам и ответ, кто победил 😂; Ну что за сладкая парочка 🧸🧸; Почему они так похожи?😅; Самые лучшие Холостяки😍; Холостяк уже не тот😂😂😂Шучу❤️; Всё, холостяк закончился ?) 😂; Красавцы! 😁👌; Красавчики😍; Это самые красивые холостяки😍😍🌹🤞🏻; Мама, я влюбилась😍».

Последний выпуск реалити-шоу был посвящен эпохам и запомнился он не только балом и тайными вечеринками, но и звездными гостями.

На бал прибыли мужчины в масках, за которыми прятались экс-Холостяки Макс Михайлюк, Никита Добрынин, участник проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко и ведущий шоу Григорий Решетник.



Герой предыдущего сезона "Холостяка" успел попасть в забавный конфуз.

Во время того, как одна из участниц проекта была в слезах, в то время как Михайлюк, как ни в чем не бывало кушал и не обращал на происходящее внимания.

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".