Харьковский бизнесмен Михаил Заливако, ставший героем шоу "Холостяк 11", сделал свой выбор

Как передает Politeka.net, четвертая неделя проекта началась с заезда девушек в дом соперниц.

Главной тематикой выпуска стали эпохи и запомнился он балом, тайными вечеринками и, конечно же, костюмами.

После церемонии роз, проект покинули две девушки.

Первой стала Аня, у которой как оказалось, прошлое было связано с экспорт услугами. Друг холостяка показав сайты, где была указана информация о девушке.

Шоу также покинула Вика, которую так и не смог понять главный герой реалити.

"Сегодня я не смог увидеть твоё истинное лицо. Мне бы хотелось общаться с настоящей девушкой, а не с маской", - заявил Заливако во время прощаний.

В сети активно обсуждают последний выпуск "Холостяка". Решение распрощаться именно с этими участницами многие одобрили.

"Даже и выделить никого нельзя, наверное одна Зайка, как девушка соответствует всем хорошим качествам, хотя есть косяк в её эмоциональности!) Джессика, да, красивая, но речь... и занудство!", "Вика хорошая, но она не его типаж", "Согласна. Следующие Саша и Дария", "Я согласна, но блин, после каждого выпуска понимаешь, что они все какие-то такие, что всех пора отпускать домой", "Мне интересно, как отбирают девочек. Каждая вторая какая-то не уверена", - писали украинцы в сети.

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".