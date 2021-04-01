Супермодель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria's Secret, захопила міццю та грацією

Як передає Politeka.net, 39-річна бразильська красуня опублікувала ряд свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала за цікавим заняттям.

Ангели Victoria's Secret в усі часи приковували до себе пильну увагу публіки. Дівчата частенько діляться кадрами зі зйомок, а, враховуючи, що рекламують вони бренд жіночої білизни, то й фотосесії виходять вельми пікантними.

Натовпи шанувальників продовжують стежити за своїми улюбленицями, навіть якщо вони вже не співпрацюють з Victoria’s Secret. Зокрема, у Амбросіо більше 10 мільйонів фоловерів. Модель, як і раніше, розбурхує публіку спокусливими образами.

Так, у своєму останньому пості Алессандра похвалилася атлетичною підготовкою, здивувавши складними позами в йозі. Дівчина розташувалася біля панорамного вікна, одягнувшись в лосини й топ ніжно-м'ятного відтінку.

Спочатку модель застигла в незвичайній позі, заради якої їй довелося встати на одне коліно та сильно прогнутися назад, закинувши руку за голову. Тоненька тканина її вбрання підкреслила кожен вигин тіла та кожен м'яз, що напружився.

На наступному кадрі струнка Амбросіо витягнулася в повний зріст, але при цьому верх ногами. Дівчина, здавалося, з легкістю стояла на голові. І на останньому фото модель розслабилася в позі лотоса.

"Вхід в святилище всередині тебе" - Румі 💫", - підписала вона кадри.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"ти надихаєш мене"

"Красива жінка❤️😍"

"Виключно точена скульптурна статура 🔥 плоди важких тренувань 🔥"

"Як завжди, підтягнута і чудова, Алессандра. 👍😍"

"Ідеальне тіло❤️"

"це досить вражаюче 😮 😊 "

"Моліться, щоб виглядати так в 40 років, як і вона"

Нагадаємо, що зірка Victoria's Secret заманила розкішними вигинами в міні-топіку:"Супермодель з м'язами".

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