Супермодель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, восхитила мощью и грацией

Как передает Politeka.net, 39-летняя бразильская красотка опубликовала ряд свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала за любопытным занятием.

Ангелы Victoria’s Secret во все времена приковывали к себе пристальное внимание публики. Девушки частенько делятся кадрами со съемок, а, учитывая, что рекламируют они бренд женского белья, то и фотосессии получаются весьма пикантными.

Толпы поклонников продолжают следить за своими любимицами, даже если они уже не сотрудничают с Victoria’s Secret. В частности, у Амбросио более 10 миллионов подписчиков. Модель по-прежнему будоражит публику соблазнительными образами.

Так, в своем последнем посте Алессандра похвасталась атлетической подготовкой, изумив сложными позами в йоге. Девушка расположилась возле панорамного окна, облачившись в лосины и топ нежно-мятного оттенка.

Сначала модель застыла в необычной позе, ради которой ей пришлось встать на одно колено и сильно прогнуться назад, закинув руку за голову. Тоненькая ткань ее наряда подчеркнула каждый изгиб тела и каждую мышцу, которая напряглась.

На следующем кадре стройная Амбросио вытянулась в полный рост, но при этом верх ногами. Девушка, казалось, с легкостью стояла на голове. И на последнем фото модель расслабилась в позе лотоса.

"Вход в святилище внутри тебя" - Руми 💫", - подписала она кадры.

Пользователи с энтузизазмом обсудили увиденное:

"ты вдохновляешь меня"

"Красивая женщина❤️😍"

"Исключительно точеное скульптурное телосложение 🔥 Плоды тяжелых тренировок 🔥"

"Как всегда, подтянутая и великолепная, Алессандра. 👍😍"

"Идеальное тело❤️"

"это довольно впечатляюще 😮😊"

"Молитесь, чтобы выглядеть так в 40 лет, как и она"

Напомним, что звезда Victoria’s Secret завлекла роскошными изгибами в мини-топике: "Супермодель с мускулами".

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