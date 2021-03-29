Известная бразильская модель Алессандра Амбросио, которая долгое время была ангелом Victoria’s Secret, восхитила подтянутой фигурой в купальнике

Как сообщает Politeka.net, Амбросио 39 лет, но она до сих пор может похвастаться стройной фигуркой. И это, несмотря на то, что красотка – счастливая мама двоих детей.

Модели Victoria’s Secret славятся своими женственными фигурами и стройными ножками. Амбросио – одна из лучших и известнейших представительниц этого бренда. У себя в Инстаграм красотка часто балует поклонников пикантными фото, демонстрируя свои прелести во всей красе. Особенно актуально это стало после того, как Алессандра вместе с сестрой и подругой открыла свой бренд купальников в 2019 году. Теперь модель рекламирует не только брендовое белье и купальники, но и свой личный продукт.

На свежем фото модель как раз демонстрировала свой купальник. Смотрелся он на ней превосходно. Верх подчеркнул пышный бюст знаменитости, а трусики бежевого цвета прикрыли самое интересное.

«Воскресные ощущения», - подписала фото звезда.

В комментариях любимице публики оставили массу приятных слов.

«Ты такая красивая», «Люблю твои купальники», «Выглядишь на миллион», «Мне так нравится твоя фигура», «Восхищаюсь тобой», «Конфетка», «Сладкая девочка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезда Victoria’s Secret завлекла роскошными изгибами в мини-топике: "Супермодель с мускулами".

Как сообщала Politeka, экс-ангел Victoria’s Secret в мини-бикини позволила заглянуть в самые пикантные места: "Заставляют меня влюбиться".

Также Politeka писала, что экс-ангел Victoria’s Secret показала загорелые прелести в расстегнутой кофте: "Леди, полегче".