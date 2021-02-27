Відома модель Алессандра Амбросіо, яку називають Victoria's Secret, показала себе на відпочинку
На фото Амбросіо показала себе в червоних штанях і білому ТОПі. Модель доповнила образ стильною кофтою, маскою і бейсболкою. Алессандра задерла голову вгору, показуючи розкішну площину животика, а очі закрила від задоволення. Кадр вийшов дуже спокусливим, адже красуня виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки під публікацією і не писали Коментарі, але зазвичай зірка не залишається без компліментів:
"Вона стріляє в неї", "яка красива і знайома жінка", "чесно кажучи, Ти не дуже добре виглядаєш на фотографіях з ногами, ти красива, але є фотографії, які не допомагають", "Ти така красива", " приємно бачити супермодель з м'язами !!", "Літня богиня", " спокусливо. Приголомшливе тіло", " Відмінна робота!", "Дорога Алессандра, ти богиня", "неймовірне визначення", "це занадто багато для мене".
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Повідомлялося, що відома модель Алессандра Амбросіо поділилася чуттєвими кадрами, зробленими на заході.
На фото видно лише силует зірки, виглядала вона дуже спокусливо і витончено. Зовсім скоро зірці виповниться 40 років, проте виглядає вона на всі 10-15 років молодше завдяки ідеальному плану по догляду за фігурою.
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