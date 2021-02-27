Відома модель Алессандра Амбросіо, яку називають Victoria's Secret, показала себе на відпочинку

На фото Амбросіо показала себе в червоних штанях і білому ТОПі. Модель доповнила образ стильною кофтою, маскою і бейсболкою. Алессандра задерла голову вгору, показуючи розкішну площину животика, а очі закрила від задоволення. Кадр вийшов дуже спокусливим, адже красуня виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки під публікацією і не писали Коментарі, але зазвичай зірка не залишається без компліментів:

"Вона стріляє в неї", "яка красива і знайома жінка", "чесно кажучи, Ти не дуже добре виглядаєш на фотографіях з ногами, ти красива, але є фотографії, які не допомагають", "Ти така красива", " приємно бачити супермодель з м'язами !!", "Літня богиня", " спокусливо. Приголомшливе тіло", " Відмінна робота!", "Дорога Алессандра, ти богиня", "неймовірне визначення", "це занадто багато для мене".

Повідомлялося, що відома модель Алессандра Амбросіо поділилася чуттєвими кадрами, зробленими на заході.

На фото видно лише силует зірки, виглядала вона дуже спокусливо і витончено. Зовсім скоро зірці виповниться 40 років, проте виглядає вона на всі 10-15 років молодше завдяки ідеальному плану по догляду за фігурою.

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