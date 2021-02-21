Популярная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе

На фото Алессандра стояла в желтом закрытом купальнике в воде. Красотка позировала вместе со своей дочкой, которая была в светлом открытом купальнике, прикрывая свое лицо. На парочку надвигалась волна, чему Амбросио была даже рада. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в одной из социальных сетей Инстаграм.

На втором фото модель уже стояла в легком платье на мосту, развернувшись спиной к камере. Амбросио показывала роскошную природу Флориды, где на текущий момент отдыхает. Алессандра повернула голову к камере, но лицо звезды практически не видно было на фото.

Фанаты не ставили лайки, но обычно везду засыпают комплиментами в Инстаграм:

"Приятно видеть супермодель с мускулами !!", "Летняя богиня", "Соблазнительно. Потрясающее тело", "Отличная работа!", "Дорогая Алессандра, ты богиня", "Невероятное определение", "Это слишком много для меня".

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Новая порция фото Алессандры в сиреневом купальнике, едва скрывающем прелести модели, очаровала поклонников. 39-летняя модель сделала несколько снимков.

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