Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала аппетитные формы в бирюзовом бикини
Амбросио не раз говорила, что, когда она только начинала свою карьеру в Victoria’s Secret, в ее жизни практически не было места для спорта и диет. Однако после первой беременности в 2008 году Алессандра набрала 27 кг и чтобы исправить ситуацию у нее было всего три месяца. Согласно контракту звезде надо было выйти на подиум в кратчайшие сроки.
Тогда модель села на диету, во время которой ела не более 1200 калорий и начала фанатично заниматься спортом. Как видно на свежих кадрах модели, она поддерживает результат похудения по сей день и очень заботится о своей фигуре и коже.
В те редкие случаи, когда у Алессандры нет возможности посетить тренажерный зал, она заменяет занятия игрой в волейбол, прогулкой и плаванием. На пляже звезда, как видно, поражает фигурой довольно быстро, а бирюзовый купальник удачно ей в этом помог.
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«Дитя острова ☀; Скучаю по тебе ❤️; наверх❤️; Вы такая добрая и искренняя Алессандра, спасибо, что всегда распространяете счастье !! 🤗❤️😘; Лучший десерт; Я тоже удивлена! Хорошая леди; Вау, ты хорошо выглядишь😍; Великолепно 🧿🔥💣; Великолепно 🔥; роскошная, порхай, как бабочка».
На всех фото невозможно не заметить также главный «козырь» Алессандры -считается самой длинноногой и в своей стране, и в Южной Америке вообще. Также не менее примечательно то, что Амбросио любит выходить на подиум в необычных нарядах.
К примеру, один раз она даже выступала в белье из конфет, а в другой раз блистала в лифчике из камней. А вот в реальной жизни девушка выглядит совсем иначе – предпочитает естественность, лаконичность и природную красоту.
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