Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе

На фото Алессандра показала себя в голубом купальнике, который сливался с небом. Модель соблазнительно выгнулась, позируя на фоне зелени. Амбросио оставила волосы распущенными, а глаза закрыла от удовольствия. На втором кадре звезда немного сменила позу, но кадр вышел еще более горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Островная девочка", - написала Алессандра под фото.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Она стреляет в нее", "Какая красивая и знакомая женщина", "Честно говоря, ты не очень хорошо выглядишь на фотографиях с ногами, ты красивая, но есть фотографии, которые не помогают", "Ты такая красивая", "Вау, красивое тело Алессандра", "Как всегда замечательно", "моя любовь, леди Алессандра", "Ты одна горячая тропическая русалка".

Мы писали, что известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, поделилась чувственными кадрами из отдыха.

На всех фото невозможно не заметить также главный «козырь» Алессандры - читается самой длинноногой и в своей стране, и в Южной Америке вообще. Также не менее примечательно то, что Амбросио любит выходить на подиум в необычных нарядах.

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