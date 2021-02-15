Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, поделилась чувственными кадрами из отдыха

Знаменитая супермодель Алессандра Корин Мария Амбросио, прославилась на весь мир благодаря своим выходам на подиум в самых необычных нарядах. Девушка родом из Бразилии, хотя по национальности относится к итальянцам и полякам.

На всех фото невозможно не заметить также главный «козырь» Алессандры -считается самой длинноногой и в своей стране, и в Южной Америке вообще. Также не менее примечательно то, что Амбросио любит выходить на подиум в необычных нарядах.

К примеру, один раз она даже выступала в белье из конфет, а в другой раз блистала в лифчике из камней. А вот в реальной жизни девушка выглядит совсем иначе – предпочитает естественность, лаконичность и природную красоту.

«Клубника, вишня и поцелуй ангела весной. Мое летнее вино действительно сделано из всего этого 🌺» - написала Алессандра.

«Нет никого краше нее; Абсолютно ужасно красиво ❤; Летнее вино; Великолепно 😍; Я умираю. Место. Ты выглядишь красивой и такой умиротворенной; 😍С Днем Святого Валентина; роскошная, не останавливайтесь; еще немного и платье слетит и все удивятся; такая воздушная фея», - ответили фанаты.

Также ранее Амбросио позировала в бикини на завязочках.

Красотка стояла у берега, запрокинув голову, чтобы расправить волосы. Алессандра закрыла глаза от удовольствия, а одну ножку выставила вперед. Кадр получился довольно зажигательным и соблазнительным.

"Вдали есть волшебство, где береговая линия встречается с небом", - написала звезда под фото.

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