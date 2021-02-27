Известная модель Алессандра Амбросио, которую называют Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе

На фото Амбросио показала себя в красных штанах и белом топе. Модель дополнила образ стильной кофтой, маской и бейсболкой. Алессандра задрала голову вверх, показывая роскошную плоскость животика, а глаза закрыла от удовольствия. Кадр вышел очень соблазнительным, ведь красотка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки под публикацией и не писали комментарии, но обычно звезда не остается без комплиментов:

"Она стреляет в нее", "Какая красивая и знакомая женщина", "Честно говоря, ты не очень хорошо выглядишь на фотографиях с ногами, ты красивая, но есть фотографии, которые не помогают", "Ты такая красивая", "Приятно видеть супермодель с мускулами !!", "Летняя богиня", "Соблазнительно. Потрясающее тело", "Отличная работа!", "Дорогая Алессандра, ты богиня", "Невероятное определение", "Это слишком много для меня".

Сообщалось, что известная модель Алессандра Амбросио поделилась чувственными кадрами, сделанными на закате.

На фото виден лишь силуэт звезды, выглядела она очень соблазнительно и изящно. Совсем скоро звезде исполнится 40 лет, однако выглядит она на все 10-15 лет моложе благодаря идеальному плану по уходу за фигурой.

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