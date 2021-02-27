Известная модель Алессандра Амбросио, которую называют Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе
На фото Амбросио показала себя в красных штанах и белом топе. Модель дополнила образ стильной кофтой, маской и бейсболкой. Алессандра задрала голову вверх, показывая роскошную плоскость животика, а глаза закрыла от удовольствия. Кадр вышел очень соблазнительным, ведь красотка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки под публикацией и не писали комментарии, но обычно звезда не остается без комплиментов:
"Она стреляет в нее", "Какая красивая и знакомая женщина", "Честно говоря, ты не очень хорошо выглядишь на фотографиях с ногами, ты красивая, но есть фотографии, которые не помогают", "Ты такая красивая", "Приятно видеть супермодель с мускулами !!", "Летняя богиня", "Соблазнительно. Потрясающее тело", "Отличная работа!", "Дорогая Алессандра, ты богиня", "Невероятное определение", "Это слишком много для меня".
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Сообщалось, что известная модель Алессандра Амбросио поделилась чувственными кадрами, сделанными на закате.
На фото виден лишь силуэт звезды, выглядела она очень соблазнительно и изящно. Совсем скоро звезде исполнится 40 лет, однако выглядит она на все 10-15 лет моложе благодаря идеальному плану по уходу за фигурой.
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