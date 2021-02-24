Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел бренда Victoria’s Secret, показала, как худеет после отпуска
Известная супермодель Александра Амбросио долгое время заключала контракты для представления популярных брендов и сотрудничества, также она известна поклонникам мира моды как «ангел» Victoria's Secret.
Несмотря на то, что у звезды двое детей, она старается поддерживать невероятную форму, которой ей удалось добиться после экстремально-быстрого восстановления. В своих интервью Александра утверждает, что к жестким диетам никогда не прибегала.
Главное тренировки и сбалансированное питание в целом. Как видно на кадрах из Стори после отпуска модель сразу принялась бежать в спортзал и избавляться от лишнего, что полностью не расслабиться.
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Модель регулярно посещает тренажерный зал, а также уделяет внимание другим вариантам тренировок: она бегает по утрам, занимается со скакалкой и с огромным удовольствием танцует и консультируется со своим тренером.
Напомним, до того, как разорвать контракт с Victoria’s Secret, Алессандра проработала ангелом бренда 17 лет и считается одной из ветеранов бренда.
Миллионы фанатов любовно листают фотографии Алессандры, любуясь идеальными изгибами фигуры модели. А колонка комментариев всегда заполнена сердечками и восторженными выкриками: "Кошечка! Нагибаемся...", "Как всегда самая зрелищная и ослепительная, потрясающая, чувственная и красивая😍👏", "Святой дым", "Эта женщина никогда не стареет 🔥", "Великолепная женщина!", - описали свои чувства фанаты.
Напомним, что экс-ангел Victoria’s Secret покорила смелыми позами и роскошными формами в микробикини: "Русалочка!".
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