Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел бренда Victoria’s Secret, удивила фигурой на съемках

В начале своей карьеры популярная модель игнорировала занятия спортом так долго, как только могла, поэтому после беременности она набрала больше 20 кг и ей в экстренном порядке пришлось худеть, чтобы вернуться по контракту на работу. Как оказалось, все было не зря и звезда вернула былую форму.

Когда Амбросио надо немного сбросить лишнего, она рекомендует ограничить калорийность рациона до 1 200 ккал в день. На фото видно, что модель заметно исхудала и старается держать такую планку. Так как Алессандре часто приходится позировать раздетой перед объективом, она на дает себе расслабиться.

На съемках на улице модель следит за тем, чтобы вовремя наносить крем с SPF. Также Амбросио регулярно делает чистку лица и периодически делает пилинг. Лучшим способом борьбы с целлюлитом модель считает бег по лестнице. Говорит, что именно это дает возможность поддерживать кожу упругой, поэтому периодически устраивает такие «марафоны».

Сейчас Амбросио активно следит за собой, ухаживает за кожей и тренируется, поддерживая тело в форме. Примечательно, что в отпуске ей также удалось сразить свое красотой. На чувственных снимках Алессандра позировала на закате солнца и любовалась невероятным пейзажем на камеру.

«Закатное настроение ☀️✨; Оглушительный вид!!; прекрасная дама на закате; Богиня !!🔥; Красиво 🤍; Надежда умирает; Удивительно 🙌❤️; Вы излучаете красоту И свет, Алессандра. ☀️; Красиво 💛; Вторая картинка; Завораживающе зрелище 🔥; Великолепно; Вы настолько красивы и совершенны, что именно вы даете солнцу великолепный свет, а не наоборот😍», - написали фанаты.

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