Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, прогулялась на отдыхе с болкалом вина
Мама двух детей умеет сохранить фигуру даже во время отпуска. После того, как Амбросио взялась за похудение после вторых родов, она очень тщательно следит за собой и не дает расслабиться себе и на отдыхе. Поклонники недавно поделились несколькими яркими фото с Алессандрой.
Как видно, модель выглядит отдохнувшей, довольной и вполне счастливой. Она подчеркнула привлекательность форм благодаря горчичному бикини, а распущенные волосы приподняла рукой, позируя для камеры.
«Я люблю плавать и играть в волейбол, на пляже или в бассейне. Люблю прыгать в воду и нырять — это мое лекарство от стресса. Я хожу в группу для занятий пилатесом и на йогу. Не очень люблю заниматься одна», - рассказывала раньше модель о секретах красоты.
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Как видно, она очень беспокоится о себе и желает держать фигуру в тонусе.
То есть, в те редкие случаи, когда у Алессандры нет возможности посетить тренажерный зал, она заменяет занятия игрой в волейбол, прогулкой и плаванием. На пляже звезда, как видно, поражает фигурой довольно быстро, а бирюзовый купальник удачно ей в этом помог.
«Дитя острова ☀; Скучаю по тебе ❤️; наверх❤️ с горчинкой; Вы такая добрая и искренняя Алессандра, спасибо, что всегда распространяете счастье !! 🤗❤️😘; Лучший десерт; Я тоже удивлена! Хорошая леди; Вау, ты хорошо выглядишь😍; Великолепно 🧿🔥💣; Великолепно 🔥; роскошная, порхай, как бабочка».
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