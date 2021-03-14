Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, захопила підтягнутою фігурою на пляжі

Популярна модель, відома на весь світ, добре знає, як тримати себе у формі і підкорювати публіку. Артистка не тільки розбурхує публіку ідеальними образами, але ще і ділиться порадами з особистого досвіду на сторінці Instagram.

Цього разу струнка красуня вирішила поділитися яскравими пляжними фото, на яких позувала в стильному дизайнерському костюмі. Причому модель не стала приховувати плоский живіт і бюст, розстебнувши гудзики на кофті і надаючи тим самим своєму пляжному цибулі пікантності.

На заході біля океану Амбросіо в коричневому костюмі з класичними брюками виглядала більш ніж сміливо:

«Спасибі, дорога Алессандра, бажаю і вам приємних вихідних; Чудово❤; романтична і блискуча фея, просто приголомшливо😍✨; Чудово; Красиво 💋; Так сонячно ☀️ 😍; Дивно 😍; Ангел💛; Лінда!; така хороша мадам, ну як тут можна відірватися; знає, чого шанувальники бажають; Краса❤️", - пишуть фанати.

За словами Амбросіо, вона довго шукала правила харчування, які б допомогла б їй бути в такій формі, як зараз. Короткий лавандовий топ з довгими рукавами і лосини ідеально підкреслили вигини фігури моделі, а відсутність макіяжу зробило її ще миліше.

Бразильська модель ніколи не нехтує ранковим прийомом їжі, вважаючи, що сніданок є основою майбутнього дня. Є також у Амбросіо одне важливо правильно-це шестиразове дробове харчування. При подібному харчуванні Алессандра ніколи не відчуває почуття голоду, а її організм працює як годинник.

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