Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, восхитила подтянутой фигурой на пляже

Популярная модель, известная на весь мир, хорошо знает, как держать себя в форме и покорять публику. Артистка не только будоражит публику идеальными образами, но еще и делится советами из личного опыта на странице Инстаграм.

В этот раз стройная красотка решила поделиться яркими пляжными фото, на которых позировала в стильном дизайнерском костюме. Причем модель не стала скрывать плоский живот и бюст, расстегнув пуговицы на кофте и придавая тем самым своему пляжному луку пикантности.

На закате возле океана Амбросио в коричневом костюме с классическими брюками выглядела более чем смело:

«Спасибо, дорогая Алессандра, желаю и вам приятных выходных; Великолепно❤; романтичная и блестящая фея, просто потрясающе😍✨; Великолепно; Красиво 💋 леди, полегче; Так солнечно ☀️ 😍; Удивительно 😍; Ангел💛; Линда!; такая хорошая мадам, ну как тут можно оторваться; знает, чего поклонники желают; Красота❤️», - пишут фанаты.

По словам Амбросио, она долго искала правила питания, которые бы помогла бы ей быть в такой форме, как сейчас. Короткий лавандовый топ с длинными рукавами и лосины идеально подчеркнули изгибы фигуры модели, а отсутствие макияжа сделало ее еще милее.

Бразильская модель никогда не пренебрегает утренним приемом пищи, полагая, что завтрак является основой будущего дня. Есть также у Амбросио одно важно правильно – это шестиразовое дробное питание. При подобном питании Алессандра никогда не испытывает чувства голода, а ее организм работает как часы.

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