Відома модель Алессандра Амбросіо, яка була ангелом Victoria's Secret, показала себе в свіжому образі

Як пише Politeka.net, бразильська супермодель не втомлюється підігрівати інтерес до своєї персони. Хоч Алессандрі вже 39 років, фарба вражає розкішною фігурою і природною красою. Дівчина регулярно публікує фото і відео в Instagram, де за зіркою стежать мільйони фанатів.

Цей раз не став винятком, Амбросіо вирішила показати, як розважається на відпочинку. Дівчина була в бікіні з мотузочок, а на деяких кадрах можна побачити і накидку. Алессандра показала у всій красі своє тіло, заманюючи розкішним виглядом. У якийсь момент в руці у дівчини з'явився коктейль, який модель пригубила.

"Пружинні вібрації ...",- написала Алессандра під відео.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Літо назавжди", "завжди з вами", " красиво !! Твої очі змушують мене закохатися !! Ти ідеальна!! Найкрасивіша і сексуальна у всьому Всесвіті !! Богиня !! Я без розуму від тебе!! Я люблю тебе так сильно !!".

Ми писали, що відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, захопила підтягнутою фігурою на пляжі.

Цього разу струнка красуня вирішила поділитися яскравими пляжними фото, на яких позувала в стильному дизайнерському костюмі. Причому модель не стала приховувати плоский живіт і бюст, розстебнувши гудзики на кофті і надаючи тим самим своєму пляжному цибулі пікантності.

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