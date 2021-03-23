Известная модель Алессандра Амбросио, которая была ангелом Victoria’s Secret, показала себя в свежем образе
Как пишет Politeka.net, бразильская супермодель не устает подогревать интерес к своей персоне. Хоть Алессандре уже 39 лет, краска впечатляет роскошной фигурой и естественной красотой. Девушка регулярно публикует фото и видео в Инстаграм, где за звездой следят миллионы фанатов.
Этот раз не стал исключением, Амбросио решила показать, как развлекается на отдыхе. Девушка была в бикини из веревочек, а на некоторых кадрах можно увидеть и накидку. Алессандра показала во всей красе свое тело, завлекая роскошным видом. В какой-то момент в руке у девушки появился коктейль, который модель пригубила.
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"Пружинные вибрации ...", - написала Алессандра под видео.
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Лето навсегда", "Всегда с вами", "красиво !! Твои глаза заставляют меня влюбиться !! Ты идеальная!! Самая красивая и сексуальная во всей вселенной !! Богиня !! Я без ума от тебя!! Я люблю тебя так сильно !!".
Мы писали, что известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, восхитила подтянутой фигурой на пляже.
В этот раз стройная красотка решила поделиться яркими пляжными фото, на которых позировала в стильном дизайнерском костюме. Причем модель не стала скрывать плоский живот и бюст, расстегнув пуговицы на кофте и придавая тем самым своему пляжному луку пикантности.
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