Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел бренда Victoria’s Secret, поделилась чувственными кадрами, сделанными на закате

Модель прославилась не только своей работой на подиуме с самыми легендарными красотками, но и тем, что добилась небывалых высот самостоятельно. А после рождения второго ребенка сбросила рекордное количество кг за три месяца, чтобы не нарушать контракт и вернуться на подиум.

Сейчас Амбросио активно следит за собой, ухаживает за кожей и тренируется, поддерживая тело в форме. Примечательно, что в отпуске ей также удалось сразить свое красотой. На чувственных снимках Алессандра позировала на закате солнца и любовалась невероятным пейзажем на камеру.

И хотя на фото виден лишь силуэт звезды, выглядела она очень соблазнительно и изящно. Совсем скоро звезде исполнится 40 лет, однако выглядит она на все 10-15 лет моложе благодаря идеальному плану по уходу за фигурой.

«Закатное настроение ☀️✨; Оглушительный вид!!; прекрасная дама на закате; Богиня !!🔥; Красиво 🤍; Надежда умирает; Удивительно 🙌❤️; Вы излучаете красоту И свет, Алессандра. ☀️; Красиво 💛; Вторая картинка; Завораживающе зрелище 🔥; Великолепно; Вы настолько красивы и совершенны, что именно вы даете солнцу великолепный свет, а не наоборот😍», - написали фанаты.

Несмотря на то, что у звезды двое детей, она старается поддерживать невероятную форму, которой ей удалось добиться после экстремально-быстрого восстановления. В своих интервью Александра утверждает, что к жестким диетам никогда не прибегала.

Главное тренировки и сбалансированное питание в целом. Как видно на кадрах из Стори после отпуска модель сразу принялась бежать в спортзал и избавляться от лишнего, что полностью не расслабиться.

Напомним, что экс-ангел Victoria’s Secret покорила смелыми позами и роскошными формами в микробикини: "Русалочка!".

Портал Politeka сообщал, что красотка из Victoria’s Secret в мини-бикини развернулась спиной, хвастаясь "орешком": "Идеально"

На сайте Politeka писали, Селена Гомес без лифчика затмила пышным бюстом даже ангелов Victoria’s Secret: "Живая легенда".