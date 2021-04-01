Співак Дан Балан нарвався на жорстку критику, промінявши бек-вокалістку на танцівниць

Як передає Politeka.net, фанати 42-річного артиста обговорюють в Instagram його рішення додати трохи гостроти своїм виступам.

Так, нещодавно співака засікли в компанії двох блондинок під час однієї із закритих вечірок у Києві. До цього Дан виступав разом зі своєю бек-вокалісткою Тані Вандер, але після того, як дівчина оголосила про початок сольної кар'єри, йому довелося шукати інших компаньйонш.

Публіка гаряче обговорює нових танцівниць, які виступають тепер разом з Баланом. Напівголі красуні та їх нескромні рухи викликали багато обурень. Користувачі просять Дана одуматися й не ганьбитися.

"Дівчата в танці виглядають вульгарно, не естетично" - "як я згодна з Вами. Готові з одягу вилізти. Суто моя думка"

"Де Дан набрав цих змій? В'ються навколо нього, гидко дивитися" - "в дешевих барах їм танцювати. Соромно за Балана і його смак"

"Виглядають і дівчатка, і танці їх, як в дешевому кабаре. Може бути, варто було б поміняти стиль танців, а то одні вульгарні кривляння. І взагалі, чи потрібна Дану підтанцьовка? Краще був би бек вокал, як було у нього раніше"

"Дан, прибери їх, і не ганьбися"

"Дівки не до місця... Не очікувала такого вибору в підтанцьовку"

Раніше ми розповідали, як скандальний журналіст і, за сумісництвом, ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін вигнав Балана зі студії. Кадри з'явилися в Мережі. На них видно, як Дьомін і ще один учасник подій захоплено танцювали, коли до них раптово приєднався Дан.

Нібито з обуренням журналіст звернувся до співака: "Ми Винника співаємо, ну, Дан... Іди, тебе Тіна (співачка Тіна Кароль, - ред.) чекає!". Артисту нічого не залишалося, як ретируватися.

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