Певец Дан Балан нарвался на жесткую критику, променяв бэк-вокалистку на танцовщиц

Как передает Politeka.net, фанаты 42-летнего артиста обсуждают в Инстаграм его решение добавить немного остроты своим выступлениям.

Так, недавно певца засекли в компании двух блондинок во время одной из закрытых вечеринок в Киеве. До этого Дан выступал вместе со своей бэк-вокалисткой Тани Вандер, но после того, как девушка объявила о начале сольной карьеры, ему пришлось искать других компаньонш.

Публика горячо обсуждает новых танцовщиц, выступающих теперь вместе с Баланом. Полуголые красотки и их нескромные движения вызвали много возмущений. Пользователи просят Дана одуматься и не позориться.

"Девушки в танце выглядят вульгарно, не эстетично" - "как я согласно с Вами. Готовы из одежды вылезти. Сугубо моё мнение"

"Где Дан набрал этих змей? Вьются вокруг него, противно смотреть" - "в дешевых барах им танцевать. Стыдно за Балана и его вкус"

"Выглядят и девочки, и танцы их, как в дешевом кабарэ. Может быть, стоило бы поменять стиль танцев, а то одни вульгарные кривляния. И вообще, нужна ли Дану подтанцовка? Лучше был бы бек вокал, как было у него раньше"

"Дан, убери их, и не позорься"

"Девки не к месту... Не ожидала такого выбора в подтанцовку"

Ранее мы рассказывали, как скандальный журналист и, по совместительству, ведущий "Голоса країни" Слава Демин выгнал Балана из студии. Кадры появились в Сети. На них видно, как Демин и еще один участник событий увлеченно танцевали, когда к ним внезапно присоединился Дан.

Якобы с возмущением журналист обратился к певцу: "Мы Винника поем, ну, Дан... иди, тебя Тина (певица Тина Кароль, - ред.) ждет!". Артисту ничего не оставалось, как ретироваться.

Напомним, что Тина Кароль бросилась в жаркие объятия Дана Балана, кадры воссоединения: "Целовал и..."

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