Еще одна интрига на "Голосі країни 11" раскрыта - фанаты Тины Кароль и Дана Балана ликуют
Ранее в Сети появились любопытные кадры, на которых артисты Кароль и Балан очутились в одном судейском кресле. Но как это возможно, задавалась вопросом изумленная публика, ведь Дан не принимает участия в новом сезоне проекта. Наконец все стало на свои места.
Как передает Politeka.net, продюсер шоу «Голос країни» Владимир Завадюк огорошил публику внезапным объявлением, сделав свежие "сториз" у себя в Инстаграм.
"Мы перезагрузили нокауты. Впервые за долгие годи принимать решение тренерам будут помагать Юлия Санина, Alyona Alyona, Иван Дорн и Дан Балан", - говорится в сообщении.
Уже известно, что Кароль будет помагать Балан, а Олегу Виннику - Иван Дорн.
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Так что теперь становится понятно появление в Сети совместного фото Тины и Дана. Публика тогда окрестила этот снимок "свадебным портретом".
Стоит отметить, пользователи ревностно относятся к любой информации о парочке, следя за всеми их передвижениями. Дело в том, что во время прошлых сезонов "Голоса", с Баланом, им с Кароль приписывали страстный роман. Звезды не подтверждали слухи, но и не опровергали, подливая масла в огонь явным флиртом, нежными объятиями и многозначительными взглядами.
До этого мы рассказывали, что фанаты парочки изумили фото-экспериментом, показав, как могла бы выглядеть маленькая дочь артистов. Немного фантазии и фотошопа, и вот уже у звезд подрастает наследница. Тем более, что Кароль признавалась, что после сына, теперь мечтает о дочке.
Напомним, что нежные Тина Кароль и Дан Балан всколыхнули семейным фото с мамами: «Очень гармонично сочетаются»
Как сообщала Politeka, "Будущие родственники Кароль": в сети появились уникальные фото Дана Балана с семьей
Также Politeka писала, что Кароль в наряде с безумными вырезами смутила публику, задрав ноги выше головы: "Как Дан относится?".