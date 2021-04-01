Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розкрила несподівану правду про себе

Популярна українська блондинка розповіла про те, як ледь не позбулася руки, коли нічого не віщувало біди, пише Politeka.net. Леся поділилася одкровенням, яке не могло залишитися без уваги.

Пост довгонога спокусниця розмістила у своєму Instagram, підкріпивши сміливими знімками в сукні.

Зірка постала біля коня на пляжі. Червоне легке плаття обтягнуло її форми без білизни, через що можна було помітити найінтимніше.

"Якби ви знали, як я боюся коней... особливо коли стою ззаду ☺ ️

У 15 років, осідлала коня, а той мене скинув!

У 18 років, годувала кобилу яблучком, і та ледь не відгризла мені руку🤭

Далі була невелика пауза в моєму спілкуванні з кіньми 😁

У 25 в Болівії, кінь біг за мною, я вже думала рити нору і ховатися ♪

Коротше, на цьому фото в Єгипті в готелі... мені довелося хряпнути шампанського "щоб мати такий невимушений вигляд" 😁 😍

Як вам?", - написала Никитюк.

За годину публікація зібрала майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"І вони бояться 😂", " краса яка😍 😍", "як красиво"," такий гарний кінь, не ясно, хто красивіше"," краса неземна", " ЛЕСЯ ІВАНІВНА, ви богиня🔥 😍 😍❤️", " ну так ідеально ж! Клин клином! Красуня як завжди)", "клас 😍 а образ коня на "маскараді" я так розумію Вас, Леся, не особливо налякав 😂 ви безстрашна, найкраща❤️", - написали користувачі мережі.

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