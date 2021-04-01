Актриса Анна Саліванчук зворушила публіку сімейним фото з дітьми

Як передає Politeka.net, 35-річна дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова поділилася в своєму мікроблозі в Instagram серією свіжих знімків, на яких позувала разом з синами, п'ятирічним Глібом і семимісячним Микитою.

І мама, і її спадкоємці постали на студійних кадрах в однакових ансамблях: світлий верх і рвані джинси. Щаслива Анна тримала на руках молодшого з синів, поки старший пустував поруч. Фото вийшли затишними й живими. Непідробні емоції та посмішки надали їм особливого настрою.

Раніше Анна ділилася в інтерв'ю, що вже на восьмий день після знайомства з майбутнім чоловіком, зрозуміла, як сильно хоче від нього сина.

"Я побачила його дитячу фотографію і заплакала. Сказала: "Боже, невже я зустріла свого чоловіка?". Я так довго до цього йшла... Я за 29 років (тоді мені було 29) не зустрічала ще чоловіка, від якого хотіла народити сина", - зізнавалася вона.

Саліванчук вирішила присвятити дітям зворушливий вірш у підписі.

"Є в слові щастя - слово "сини",

Подарунок згори, що шалено солодкий!

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Мої хлопці - радість буття,

Як два крила мені від долі в нагороду.

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Тече надійна в їх жилах кров —

І благородством життя не обділила,

Спасибі вам, хлопці, за любов,

Що станете для мене гідним тилом"

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Які ви красиві)) Ганнуся🔥"

"Мої ж ви крихітки Обожнюю 😚 💛"

"Відмінного настрою на весь день!"

"Красунчики. Щастя вам.😍😍😍"

"Милашки❤️❤️❤️"

"Прекрасна, Красива Пара Мама з Дітьми 😍"

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