Актриса Анна Саліванчук зворушила публіку сімейним фото з дітьми
Як передає Politeka.net, 35-річна дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова поділилася в своєму мікроблозі в Instagram серією свіжих знімків, на яких позувала разом з синами, п'ятирічним Глібом і семимісячним Микитою.
І мама, і її спадкоємці постали на студійних кадрах в однакових ансамблях: світлий верх і рвані джинси. Щаслива Анна тримала на руках молодшого з синів, поки старший пустував поруч. Фото вийшли затишними й живими. Непідробні емоції та посмішки надали їм особливого настрою.
Раніше Анна ділилася в інтерв'ю, що вже на восьмий день після знайомства з майбутнім чоловіком, зрозуміла, як сильно хоче від нього сина.
"Я побачила його дитячу фотографію і заплакала. Сказала: "Боже, невже я зустріла свого чоловіка?". Я так довго до цього йшла... Я за 29 років (тоді мені було 29) не зустрічала ще чоловіка, від якого хотіла народити сина", - зізнавалася вона.
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Саліванчук вирішила присвятити дітям зворушливий вірш у підписі.
"Є в слові щастя - слово "сини",
Подарунок згори, що шалено солодкий!
⠀
Мої хлопці - радість буття,
Як два крила мені від долі в нагороду.
⠀
Тече надійна в їх жилах кров —
І благородством життя не обділила,
Спасибі вам, хлопці, за любов,
Що станете для мене гідним тилом"
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Які ви красиві)) Ганнуся🔥"
"Мої ж ви крихітки Обожнюю 😚 💛"
"Відмінного настрою на весь день!"
"Красунчики. Щастя вам.😍😍😍"
"Милашки❤️❤️❤️"
"Прекрасна, Красива Пара Мама з Дітьми 😍"
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