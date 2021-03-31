Легендарна українська співачка Софія Ротару з'явилася в компанії головного чоловіка свого життя
Артистка була одружена з музикантом Анатолієм Євдокименком з 1968 року до самої його смерті у 2002-ому, передає Politeka.net. Чоловік української легенди помер у віці 60 років від інсульту.
Софія Ротару дуже важко переживала трагедію. Співачка замкнулася в собі, відмовилася від усіх концертів і навіть подумувала піти зі сцени. В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що не могла уявити, як далі жити без чоловіка.
Вийти з депресії зірці допоміг син, Руслан. За спогадами сестри Ротару, Ауріки, її племінник змушував матір працювати й не сидіти вдома, а продовжити виступи.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Потужний красень закохав у себе неприступну Лесю Нікітюк, фото пари: "Як добре..."
Каменських розплакалася, поїхавши від Потапа з подругою, таємниця розставання розкрита: "Я зрозуміла, що потрібно..."
Подорожі позначилися на житті Комарова з "Світ навиворіт", ведучий просить про допомогу: "О Боже, це реально..."
Синоптик дав прогноз погоди на Великдень 2021, українців чекає неприємний сюрприз: "Травень буде..."
Зараз Руслан Євдокименко - не тільки люблячий син і головна опора зірки, але і її продюсер.
В одній з фан-груп Софії Михайлівни в Instagram з'явилося спільне архівне фото матері й сина, зроблене у 2016 році в Іспанії.
Артистка вразила моложавим виглядом - вона одягла спортивний костюм і кеди. А за спиною - той, хто робить зірку щасливою після смерті чоловіка - її син.
Фото вийшло таким сімейним і теплим.
"Доброго Ранку! Нехай Цей День, Як Пісня Солов'я, Перекреслить Всіх Похмурих Днів Негоду. Нехай життя, як весняна Зоря, приносить кожен День в долонях щастя!",- написали автори публікації.
За шість годин публікація зібрала понад 200 лайків.
"Полетіли? Тільки куди?!", "Клас кадр 🔥🔥❤️❤️💖💖💖🎼🎼🎼💐💐💐💐💐", "спогади з минулого життя", - написали шанувальники.
Нагадаємо, НП сталася з онукою-красунею Софії Ротару, В сім'ї розкрили подробиці: "робимо все можливе..."
Як повідомляла Politeka, потайна Ротару проговорилася, як називає єдиного онука, який виріс копією її чоловіка: "дуже красивий..."