Легендарна українська співачка Софія Ротару з'явилася в компанії головного чоловіка свого життя

Артистка була одружена з музикантом Анатолієм Євдокименком з 1968 року до самої його смерті у 2002-ому, передає Politeka.net. Чоловік української легенди помер у віці 60 років від інсульту.

Софія Ротару дуже важко переживала трагедію. Співачка замкнулася в собі, відмовилася від усіх концертів і навіть подумувала піти зі сцени. В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що не могла уявити, як далі жити без чоловіка.

Вийти з депресії зірці допоміг син, Руслан. За спогадами сестри Ротару, Ауріки, її племінник змушував матір працювати й не сидіти вдома, а продовжити виступи.

Зараз Руслан Євдокименко - не тільки люблячий син і головна опора зірки, але і її продюсер.

В одній з фан-груп Софії Михайлівни в Instagram з'явилося спільне архівне фото матері й сина, зроблене у 2016 році в Іспанії.

Артистка вразила моложавим виглядом - вона одягла спортивний костюм і кеди. А за спиною - той, хто робить зірку щасливою після смерті чоловіка - її син.

Фото вийшло таким сімейним і теплим.

"Доброго Ранку! Нехай Цей День, Як Пісня Солов'я, Перекреслить Всіх Похмурих Днів Негоду. Нехай життя, як весняна Зоря, приносить кожен День в долонях щастя!",- написали автори публікації.

За шість годин публікація зібрала понад 200 лайків.

"Полетіли? Тільки куди?!", "Клас кадр 🔥🔥❤️❤️💖💖💖🎼🎼🎼💐💐💐💐💐", "спогади з минулого життя", - написали шанувальники.

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