Співачка Ані Лорак викликала ажіотаж новими кадрами та важливою подією

Як передає Politeka.net, 42-річна артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала під час вручення премії "Співачка року".

Кароліна вибрала незвичайний наряд для виходу в світ, прикувавши погляди до пишного бюста в сміливому декольте. На ній був чорний блискучий комбінезон з матеріалу, схожого на клейонку. Волосся красуня розпустила та випрямила, доповнивши лук сережками-кільцями та яскравим макіяжем. В руках знаменитість тримала кубок і шикарний букет квітів.

"Співачка року" за версією премії "Прорив року BEST 2021" від журналу @modatopical ❣️ ️Дякую кожному за підтримку та увагу до моєї творчості. Шалено приємно отримувати такі нагороди 🏆", - похвалилася вона.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Ви гідні цієї нагороди, як ніхто інший 🙏 ми вас дуже любимо!! 💘 Далі тільки більше 💥"

"неймовірно пишаємося вами, Каролін! ❤️"

"Як же завжди хвилююче такі премії😍 наша Diva❤️вітаємо😘"

"Але ж це правда. Співачка року🔥"

"Кароліночка ви така красуня😍 Не намилуватися на Вас😍"

"Як молодо! ❤️🔥😍"

"Що за клейонка блискуча на тобі 🤢"

"дива, але дуже шкода, що не українська 😢"

"чогось шаленої радості на обличчі не видно"

"Внесіть Оскар 21❤️"

До цього ми розповідали, що уважні користувачі помітили - у Кароліни з безіменного пальця пропала обручка, яку їй, за чутками, подарував молодий любовнк, саунд-продюсер Єгор Гліб. Дана подія збіглася з її примиренням з екс-чоловіком Муратом Налчаджіоглу. На останніх знімках, якими зірка ділиться в соцмережі чітко видно, що прикраса відсутня.

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