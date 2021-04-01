Ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, чим займається на відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 49-річний Хіменес-Браво не лише ділиться смачними рецептами, а й розповідає про своє життя. Так, зараз ресторатор відпочиває в Єгипті, і вирішив поділитися враженнями та розповісти про свої пригоди.

Ектор відвідав знамениті єгипетські піраміди, на власні очі побачив Сфінкса та навіть покатався на верблюді.

«7 чудес світу і лише одне, яке люди змогли зберегти до наших днів. Нарешті я побачив піраміди на власні очі. Сфінкса не цілував, піраміду на долонці не тримав! АЛЕ Повз 🐫 цього красеня пройти не зміг, ви мене знаєте💔 Піраміди мене зачарували: їхня масштабність залишає багато питань. Колись я навіть читав, що їх будували прибульці», - поділився суддя «Майстер Шеф».

Відпочинок Ектора вразив користувачів мережі. «Вау», «Яка краса», "Клас! Прекрасної подорожі і незабутніх вражень", - пишуть у коментарях.

Не стрималася навіть колега Хіменеса-Браво Ольга Мартиновська. «Кайф», - прокоментувала кадри вона.

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