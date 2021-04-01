Співачка Світлана Лобода засмутила шанувальників новиною про хворобу, через яку довелося перенести концерт
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Але цього разу зіркова красуня засмутила шанувальників новиною про перенесення концерту. Виявилося, що артистка підхопила коронавірус і тепер не може вийти на сцену.
Світлана опублікувала у своєму мікроблозі фото своїх ніг, схоже, у неї постільний режим через важку хворобу. У підписі до кадру зірка поділилася, що попри запобіжні заходи, підхопила вірус і тепер змушена сидіти в самоізоляції і лікується.
"Мені дуже і дуже шкода, але ми змушені перенести наш концерт в Барвиха Luxury Village на 16 квітня. П'ять днів тому я відчула нездужання і простудні симптоми, а сьогодні перший тест на COVID 19 показав позитивний результат. На жаль, вірус не щадить нікого і, навіть роблячи безпрецедентні заходи безпеки, я опинилася поміж хворих. Я прийняла єдино можливе рішення в даній ситуації - перенести концерт на 16 квітня", - написала Лобода. Також співачка додала, що всі квитки будуть дійсні на нову дату, і закликала берегтися від коронавірусу.
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