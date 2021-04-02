У мережі з'явилося відео короткого інтерв'ю Сонця на бекшоу "Маска", де можна почути голос

Як повідомляє Politeka.net, яскраве і масштабне шоу "Маска" на телеканалі" Україна", продовжує розбурхувати глядачів інтригами, виступами учасників і реакціями зіркових детективів. Так, нещодавно на YouTube-каналі проекту опублікували кумедний відеофрагмент, в якому показали коротке інтерв'ю ведучому – містеру "Масці". У ролику можна почути голос дівчини, яка ховається за яскравим костюмом, також вона поділилася з дівчатами секретом краси (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Сонце з'явилося перед ведучим у своєму сценічному костюмі, так що вгадати, де за ним ховається неможливо. підказкою може стати хіба що голос дівчини, проте користувачі в коментарях все одно не можуть прийти до одноголосного рішення. Серед найпоширеніших варіантів - Надя Дорофєєва, Злата Огневич, Тіна Кароль і Таяна.

Героїня, яка носить маску Сонця дуже ухильно відповідає на питання містера "Маски". Так, на питання про відмінну фігуру вона відповідає: "Я ж сонце – легко спалюю калорії". Також загадкова красуня дала дівчина пораду: "сяйте, мої дорогі, сяйте!". А ось слова ведучого про конкурентку Сонця, яскраву бабку, вивело героїню з себе. "Містер, будьте обережні з такими фразами, тому що мої промені обпалюють", - пригрозила Сонце містеру "Масці".

"О Боже, це Надя Дорофєєва, це її голос! Це вона!", "Щось голос інший, на сцені у неї інша тональність", "Дорофєєва або Таяна, або все ж Злата, більше немає варіантів", "Сонце це Надя Дорофєєва!",- пишуть користувачі в коментарях під відео.

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