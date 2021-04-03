Співачка Ані Лорак опублікувала в мережі цікаве зображення, яке породило нові чутки про її особисте життя
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе і будує кар'єру в російському шок-бізнесі, ретельно приховує своє особисте життя від громадськості. Однак, нещодавно зірка підігріла чутки про примирення з колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу, з яким у них в шлюбі народилася дочка Софія. Артистка з дочкою з'явилася на одному зі світських заходів в компанії колишнього, який нібито саме для цього прилетів до Москви. Знімки і відео з вечірки з'явилися в соціальних мережах.
Незабаром після цього Лорак сама повернулася до Києва на кілька днів і навіть показала фотографії, зроблені на вулицях української столиці. А днями зірка з'явилася на ще одному світському заході - вже без Мурата, але з кільцем на безіменному пальці правої руки. А тепер ані опублікувала в Instagram-сторіс неоднозначну картинку, такі дуже рідко у неї з'являються. Це картинка, на якій чоловік обіймає жінку з підписом: "Кохання – це чесність. Витрачати єдине життя на обман шкода". Можливо, ця цитата відображає душевний стан Лорак, яким вона захотіла поділиться зі своїми шанувальниками.
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Відзначимо, що на недавній вечірці, яку відвідала співачка, журналісти запитали її про кільце на пальці. "Це просто прикраса. А закоханість завжди зі мною!",- коротко пояснила Лорак. Однак, фанати продовжують ламати голови над тим, чи є у житті артистки коханий чоловік.
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