Співачка Ані Лорак опублікувала в мережі цікаве зображення, яке породило нові чутки про її особисте життя

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе і будує кар'єру в російському шок-бізнесі, ретельно приховує своє особисте життя від громадськості. Однак, нещодавно зірка підігріла чутки про примирення з колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу, з яким у них в шлюбі народилася дочка Софія. Артистка з дочкою з'явилася на одному зі світських заходів в компанії колишнього, який нібито саме для цього прилетів до Москви. Знімки і відео з вечірки з'явилися в соціальних мережах.

Незабаром після цього Лорак сама повернулася до Києва на кілька днів і навіть показала фотографії, зроблені на вулицях української столиці. А днями зірка з'явилася на ще одному світському заході - вже без Мурата, але з кільцем на безіменному пальці правої руки. А тепер ані опублікувала в Instagram-сторіс неоднозначну картинку, такі дуже рідко у неї з'являються. Це картинка, на якій чоловік обіймає жінку з підписом: "Кохання – це чесність. Витрачати єдине життя на обман шкода". Можливо, ця цитата відображає душевний стан Лорак, яким вона захотіла поділиться зі своїми шанувальниками.

Відзначимо, що на недавній вечірці, яку відвідала співачка, журналісти запитали її про кільце на пальці. "Це просто прикраса. А закоханість завжди зі мною!",- коротко пояснила Лорак. Однак, фанати продовжують ламати голови над тим, чи є у житті артистки коханий чоловік.

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