Певица Ани Лорак опубликовала в сети интересное изображение, которое породило новые слухи о ее личной жизни
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет и строит карьеру в российском шок-бизнесе, тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности. Однако, недавно звезда подогрела слухи о примирении с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым у них в браке родилась дочь София. Артистка с дочерью появилась на одном из светских мероприятий в компании бывшего, который якобы именно для этого прилетел в Москву. Снимки и видео с вечеринки появились в социальных сетях.
Вскоре после этого Лорак сама вернулась в Киев на несколько дней и даже показала фотографии, сделанные на улицах украинской столицы. А на днях звезда появилась на еще одном светской мероприятии – уже без Мурата, но с кольцом на безымянном пальце правой руки. А теперь Ани опубликовала в Instagram-сторис неоднозначную картинку, такие очень редко у нее появляются. Это картинка, на которой мужчина обнимает женщину с подписью: "Любовь – это честность. Тратить единственную жизнь на обман жалко". Возможно, эта цитата отображает душевное состояние Лорак, которым она захотела поделится со своими поклонниками.
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Отметим, что на недавней вечеринке, которую посетила певица, журналисты спросили ее о кольце на пальце. "Это просто украшение. А влюблённость всегда со мной!", - кратко пояснила Лорак. Однако, фанаты продолжают ломать головы над тем, есть ли в жизни артистки любимый мужчина.
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