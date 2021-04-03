Певица Ани Лорак опубликовала в сети интересное изображение, которое породило новые слухи о ее личной жизни

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет и строит карьеру в российском шок-бизнесе, тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности. Однако, недавно звезда подогрела слухи о примирении с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым у них в браке родилась дочь София. Артистка с дочерью появилась на одном из светских мероприятий в компании бывшего, который якобы именно для этого прилетел в Москву. Снимки и видео с вечеринки появились в социальных сетях.

Вскоре после этого Лорак сама вернулась в Киев на несколько дней и даже показала фотографии, сделанные на улицах украинской столицы. А на днях звезда появилась на еще одном светской мероприятии – уже без Мурата, но с кольцом на безымянном пальце правой руки. А теперь Ани опубликовала в Instagram-сторис неоднозначную картинку, такие очень редко у нее появляются. Это картинка, на которой мужчина обнимает женщину с подписью: "Любовь – это честность. Тратить единственную жизнь на обман жалко". Возможно, эта цитата отображает душевное состояние Лорак, которым она захотела поделится со своими поклонниками.

Отметим, что на недавней вечеринке, которую посетила певица, журналисты спросили ее о кольце на пальце. "Это просто украшение. А влюблённость всегда со мной!", - кратко пояснила Лорак. Однако, фанаты продолжают ломать головы над тем, есть ли в жизни артистки любимый мужчина.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

Также Politeka писала, Любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайки: Мурат не смог устоять.