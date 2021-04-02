Одна з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу Влад і Ліліана Яма довгий час приховували деталі про свої стосунки. Нарешті, втомилися тримати все в собі

Як передає Politeka.net, хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма разом з дружиною стали гостями програми "Життя відомих людей".

Як відомо, вони тривалий час зустрічалися, притираючись один до одного, поки не пішли під вінець у 2014-му. Через рік у пари народився син Леон. Зараз їхні стосунки виглядають ідеальними. Влад з Лілею частенько радують кадрами сімейної ідилії в своїх мікроблагах в Instagram, і навіть замислюються про доньку.

Але так було не завжди. Через два роки після початку їхніх стосунків вони пережили важкий розрив.

"Ініціатором, мабуть, був я, але тоді мені здавалося, що ми зробили це якось разом", - заявив Влад.

"Було дуже багато претензій один до одного... Це були й ревнощі, і непорозуміння. Був певний "тупик" і треба було рухатися далі, а разом поки не виходило", - прокоментувала Ліля.

Розлука тривала близько двох місяців. Влад згадує, що спочатку статус холостяка йому навіть подобався, але врешті-решт думки про Лілю не давали спокою.

"Дійшло до того, що я міг їхати в автомобілі, згадати Лілю, поплакати десь на світлофорі трошки... Я думав, напевно, це неправильно... І що далі? Дзвонив майбутній тещі за "довідкою", мовляв, як у вас... як у неї... які плани..."

Ліля від думок про Влада взагалі втекла працювати за кордон. Зрештою майбутній чоловік не витримав і почав їй надзвонювати.

"Я кілька разів не відповідала (сміється - ред.), - зізналася дружина Ями. - Я ще подумаю! З третьої або четвертої його спроби я відповіла".

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