Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса Влад и Лилиана Яма долгое время скрывали детали о своих отношениях. Наконец, устали держать все в себе

Как передает Politeka.net, хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма вместе с супругой стали гостями программы "Життя відомих людей".

Как известно, они длительное время встречались, притираясь друг к другу, пока не пошли под венец в 2014-м. Через год у пары родился сын Леон. Сейчас их отношения выглядят идеальными. Влад с Лилей частенько радуют кадрами семейной идиллии в своих микроблагах в Инстаграм, и даже задумываются о дочке.

Но так было не всегда. Спустя два года после начала их отношений они пережили тяжелый разрыв.

"Инициатором, видимо, был я, но тогда мне казалось, что мы сделали это как-то вместе", - заявил Влад.

"Было очень много претензий друг к другу... Это были и ревность, и недоразумения. Был определенный тупик и надо было двигаться дальше, а вместе пока не получалось", - прокомментировала Лиля.

Разлука продолжалась около двух месяцев. Влад вспоминает, что сначала статус холостяка ему даже нравился, но в конце концов мысли о Лиле не давали покоя.

"Дошло до того, что я мог ехать в автомобиле, вспомнить Лилю, поплакать где-то на светофоре немножко... Я думал, наверное, это неправильно... И что дальше? Звонил будущей теще за "справкой", мол, как у вас... как у нее... какие планы..."

Лиля от мыслей о Владе вообще сбежала работать за границу. В конце концов будущий муж не выдержал и начал ей названивать.

"Я несколько раз не отвечала (смеется - ред.), - призналась жена Ямы. - Я еще подумаю! С третьей или четвертой его попытки я ответила".

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