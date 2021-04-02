Известный хореограф, судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал, каким был в юности и детстве

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Влад Яма показал свои детские фото. На старых снимках детские фото малышка Влада и фото школьных лет, а также некоторые кадры юношеских фотографий.

Влад был милым ребенком с белокурыми волосами. В сторис попали фото у мамы на руках в образе новогодней "Снежинки", а на фото, где хореограф чуть старше, он танцует и веселится в костюме "Чебурашки".

Влад написал, что съемки ведутся для STB.UA, однако в какой программе покажут и расскажут о хореографе пока неизвестно.

Вот некоторые кадры из съемок:

Не так давно жена Влада Ямы рассказала, как они познакомились со звездой. Это произошло в 2007 году в клубе. Лилия рассказала, что Влад давно охотился на нее, но долго не решался, видимо коктейль в тот вечер вдохновил его все-таки познакомиться.

Фото Лилия проиллюстрировала шикраным снимком, на котором они с Владом сидят у белого спортивного авто. По видимости, фото было сделано в нынешнем году, когда знаменитая семья отдыхала в Майами.

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