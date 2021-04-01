Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал, как развлекается с супругой в Межигорье

Как пишет Politeka.net, Влад Яма уже несколько лет официально состоит в отношениях с красавицей Лилией. Девушка успела родить для звездного супруга сына Леона, лицо которого пара довольно долго скрывала. Пара счастлива и постоянно показывает новые совместные фото.

В этот раз кадры отдыха Влада и Лилии появились на страничке киевского фотографа. На снимках парочка развлекалась у ступенек. Влад был в костюме, а Лилия надела мини-платье, а волосы заправила интересным украшением. Звездный мужчина в руках держал бутылку игристого вина и разливал по бокалам.

"С 1 апреля. Сегодня настоящая весенняя погода, поэтому я, в срочном порядке иду выгуливаться. Всем прекрасного дня", - написал фотограф.

Фанаты поставили чуть более ста лайков и написали пару комментариев: "И вам хорошо провести время!", "Огонь".

Мы писали, что знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал, как они с женой планируют готовиться к лету.

Так, в коротком видео танцор признался, что они с женой Лилией хотят до лета немного подкачаться и улучшить свою физическую форму.

«Решили с мужем, что с понедельника начинаем новую жизнь! Ведем активную подготовку к лету и хотим себе…кубики мы хотим, да?», - произносит на видео Лилия.

Напомним, жена звезды "Танців з зірками" показала забавы на пляже с высоты птичьего полета

Также Politeka писала, что игривая жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в бикини раскрыла, как обходиться в семье без ссор

А еще Politeka сообщала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" неожиданно выдала тайны жизни со звездой



