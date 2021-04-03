Відома модель Сінді Кроуфорд показала кадри спокусливої фотосесії

Як пише Politeka.net, Сінді Кроуфорд стала однією з найпопулярніших моделей 90-х років у світі. Зараз моделі 55 років, але зірка так добре виглядає, що вражає своєю красою і зараз. Знаменитість не забуває і про соціальні мережі, де постійно публікує нові образи.

Цього разу в соціальній мережі Instagram Сінді опублікувала ролик, де вона здалася в білому халатику, який спустила з плечей, утворивши вражаюче декольте. Красуня стояла біля стіни і позувала перед фотографами, захоплюючи молодим виглядом.

Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Королева", "так", " Така Профі. Так приголомшливо", " тільки 1 Сінді! Назавжди", "світ нормальний, поки у нас є Сінді Кроуфорд", "красивий малюк", " завжди приголомшливо!", "Натуральна краса", "класична краса", "ось як це зроблено", "вічно красива", "шикарна жінка".

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Знаменитість днями опублікувала архівні відеоуроки, завдяки яким люди під час карантину відкрили для себе багато нового.

Модель на декількох відео постала в різних нарядах. Кроуфорд показувала вправи з гантелями, які можна виконувати як в приміщеннях, так і на вулиці.

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