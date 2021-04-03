Известная модель Синди Кроуфорд показала кадры соблазнительной фотосессии

Как пишет Politeka.net, Синди Кроуфорд стала одной из самых популярных моделей 90-х годов в мире. Сейчас модели 55 лет, но звезда так хорошо выглядит, что впечатляет своей красотой и сейчас. Знаменитость не забывает и о социальных сетях, где постоянно публикует новые образы.

В этот раз в социальной сети Инстаграм Синди опубликовала ролик, где она показалась в белом халатике, который спустила с плеч, образовав впечатляющее декольте. Красотка стояла у стены и позировала перед фотографами, восхищая молодым видом.

Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали комментарии:

"Королева", "Да", "Такая профи. Так потрясающе", "Только 1 Синди! Навсегда", "Мир нормален, пока у нас есть Синди Кроуфорд", "Красивый малыш", "Всегда потрясающе!", "Натуральная красота", "Классическая красота", "Вот как это сделано", "Вечно красивая", "Шикарная женщина".

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Знаменитость на днях опубликовала архивные видеоуроки, благодаря которым люди во время карантина открыли для себя много нового.

Модель на нескольких видео предстала в разных нарядах. Кроуфорд показывала упражнения с гантелями, которые можно выполнять как в помещениях, так и на улице.

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