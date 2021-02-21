Известные модели Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл показали эффектные образы

На первом фото Синди и Наоми показались в блестящих платьях с вырезами и открытыми плечами. Модели обнимали друг друга, будоража своей красотой. На втором кадре девушки были совсем молодыми, позируя в мини-платьях. Но больше всего привлек внимание последний снимок, где модели были на подиуме в прозрачных нарядах, которые еле скрыли пикантные места красоток. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Рождения Синди. Я дорожу нашими дружескими годами, пусть этот день принесет больше благословений", - написала Наоми, обращаясь к подруге.

Фанаты поставили более 42 тысяч лайков и написали комментарии:

"Богини", "Счастливо, дорогая", "С днем рождения", "С днём рождения", "Синди великолепна", "Две легенды и две самые красивые женщины на свете", "Тогда заставь меня плакать", "богиня моделирования", "Привет Синди, моя любимая модель", "легендарные супермодели, с днем рождения".

Мы писали, что супермодель Синди Кроуфорд, которая завоевала славу в 90-е, показалась в необычном деревенском образе.

В таком образе модель позировала посреди амбара на полу, покрытом соломой. Девушка оставила ногу в сторону, так что так полностью обнажилась, однако подол все равно скрыл пикантные места.

Напомним, раздетая Синди Кроуфорд посветила упругостями, лежа в белом снегу

А еще Politeka писала, что 54-летняя Синди Кроуфорд на пляже приковала взгляды к своим идеальным изгибам

Также Politeka сообщала, что 54-летняя Кроуфорд изумила безупречными изгибами, приспустив халат



