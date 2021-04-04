Чоловік добре провів час на цьому тижні

Герой шоу "Холостяк 11" бізнесмен Михайло Заливако відзначився цього тижня неоднозначною поведінкою з дівчатами

Цього разу у 5 випуску головний герой та учасниці проекту "Холостяк" -11 вирушили до Львова. Там вони потрапили в СПА, в бар, а хтось навіть отримав особистий подарунок від Михайла. Також пройшло ще одне індивідуальне побачення, під час якого чоловік запросив Дашу в... кімнату страху.

Причому закінчилося все, як видно на фото, хорошими спогадами для них двох, адже після того, як пара об'єдналася, екстрим їх помітно зблизив. У романтичній атмосфері при свічках Міша і Даша поцілувалися.

А ось Джессіка і Катя отримали приємний подарунок – похід в безлімітний спа. Дівчата раніше говорили, що вони подруги, тому чоловік вирішив перевірити це сам.

Під час тісного спілкування Михайло навіть зауважив, що вони постійно поступаються в спілкуванні один одному. Проте, Джессіка встигла зробити масаж, а Катя ― поплавати з Холостяком в басейні.

"Хитрун Холостяк пішов на побачення з двома подружками або... "подружками" 😏 як думаєте, з ким з дівчат спілкування склалося краще?» ,- сказано в підписі до посту.

Шанувальники розділилися в думках:

"Джессіка; як можна залізти Михайлу в голову і зрозуміти з ким йому спілкувалося краще🤔 🤪; обидві ні про що🤔; В даному випадку Джессіка, Катя взагалі НЕ цікава і нудна, ніяка; хто роздягнувся, а хто до себе інтерес втратив на спа; жодна, сильно награно себе підносять; Катя однозначно лисиця але і Джессіка не така вже мімімі)); жодна з дівчат не є щирою. Це не його взагалі типаж); Джессіка😍 🔥; Джесіка😄».

Відзначимо також, в новому випуску Михайло прийняв рішення, що на побаченнях не буде учасницям давати троянди.Всі будуть в однакових умовах на Церемонії троянд, де Холостяк і буде приймати остаточне рішення.

У 5-му випуску шоу проект покинула стиліст Олександра Миколюк.Під час особистого спілкування Михайло зазначив, що Саша всіляко намагається сподобатися.

Це і стало каменем спотикання в їхніх стосунках.Рішення Михайла попрощатися саме з Сашею вже активно обговорюють в мережі. Багато шанувальників шоу відзначають, що" холостяк " зробив неправильний вибір.

Нагадавши, Зайка з " Холостяка "злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк "Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала " Холостяка "Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".