Відома співачка Настя Каменських, яка відпочиває в теплих краях вирішила подражнити виглядом своїх пружних принад в бікіні, зціпивши їх так, що тканина купальника ледь не тріснула

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram співачка і блогер показала як відпочиває в Мексиці без чоловіка.

В останньому пості Настя зізналася, що обожнює це місце і взагалі хоче жити на морі.

"Tulum. México... Це місце мене зводить з розуму. Обожнюю місцеву їжу🌮. Кайфую від того, як тут всі одягаються, стиль свободи і любові 🌿❤️ люди незвичайні, безтурботні, веселі 💃 🏻 🥰 я не знаю, як буде далі, але зараз This is my place 💯. Напиши, яке місто чи Країна тебе надихає?",- поцікавилася Настя.

У своїх сторіс Каменських покрасувалася в купальнику спокусливо показавши свої "стиглі персики" в камеру і погримасничав для фанатів.

Покліонники відгукнулися і написали хто кие міста і місця любить або мріє побувати. Однак красуня не залишилася без компліментів:

"Красива молода женшина на гойдалках, з видом на море😍 😍 😍 😍"," гарного тобі відпочинку, красуня🔥 🔥", " лапочка❤️😍 😘 😘 😘", " Настя😻", "Прекрасна❤️🙌", " Настя, ви як завжди красуня ❤ ️пощастило Льоші з такою красунею дружиною❤️", "very nice"," Ну хороша дівка, що тут скажеш!)) ", "Мене надихають ті країни і міста, де тепло Ви унікальні, я сподіваюся, що зможете побачити вас знову на концерті, може бути, в Києві.... ❤ ️ ", "Та Ви дуже прекрасна і очервательная обоятельная.🍵🍵🍵🍵💐💐💐💐💐💋💋🎤🍫", - написали шанувальники.

