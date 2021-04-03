Украинская певица Настя Каменских, которая уехала без мужа на отдых, засветила округлившийся живот

Не секрет, что каждый раз, стоит артистке немного показать живот с невігодного ракурса или надеть свободную одежду, ее сразу же начинают подозревать в беременности. Причем после свадьбы с Алексеем Потапенко слухи усилились и даже в отпуске Насте нельзя расслабиться. Так, вчера звезда показала, как веселится на курорте без мужа.

На жаркий отдых звезда отправилась с мамой и подружками, с которыми намерена отснять новое шоу, а также снова напомнить о своем новом клипе на песню «Девочки рулят».

В разделе Стори звезда поспешила покрутиться на камеру, чтобы продемонстрировать фигуру во всей красе и попытаться оправдаться за предыдущие фото, из-за которых Насте стали массово писать поздравления с беременностью. Сама Каменских никак очередные слухи не прокомментировала, но выставила ролик, в котором продемонстрировала новый пляжный лук и засветила немного округлый живот.

На свежем фото в основном профиле счастливая Каменских позировала на фоне моря. Она была одета в легкий костюм. Именно под этим фото поклонники заметили небольшой животик и даже начали поздравлять певицу с интересным положением.

«Красота неземная, да что-то больше вас стало», «сильно красивая», «Животик, ты ли?», «Мексиканочка, ты очень хороша», «Поздравляю с беременностью», «Я тоже заметила маленький животик, неужели?», «Прощай, талия, совсем пропала уже», «Ох Настя бурю несет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно...".

А еще Politeka писала, что Каменских без Потапа срочно покинула Украину, где сейчас певица и с кем: "Оно того стоило...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских в тесном декольте, едва скрывающем бюст, впечатлила размерами: "Я офигел".