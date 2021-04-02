Певица Настя Каменских, рванувшая в Мексику без мужа Потапа, зря время не теряет
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, кто "заменил" ей супруга за границей.
Как известно, Настя собрала компанию подружек, прихватив с собой даже маму, и отправилась в Южную Америку снимать реалити "Девочки рулят". Артистка настолько загорелась идеей женской солидарности, что Потап оказался удачно "забыт" дома.
Настя решила показать закулисье съемочного процесса. На кадрах довольная девушка позировала в кокетливом костюмчике болотного оттенка, состоящем из топика и юбки. От ее аппетитного загорелого декольте невозможно отвести взгляд. Впрочем, поведение юного мексиканца, засветившегося с ней на кадрах, это только доказывает. Молодой человек что-то увлеченно цеплял Насте на воротник, положив руки практически ей на бюст. Певица в это время бесстыже улыбалась, отведя взгляд в сторону.
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"Где кольцо?😯" - "а зачем 😉?" - "чтоб мексиканцы подальше держались😂"
"а девочки-то как позируют на заднем фоне😍😂"
"Красотка, мексиканочка 🔥"
"Так! А ПДВ заплатила? Катаешься по Мексике! Не "раздражай" людей"
"Куда Потап смотрит? Настю уже в Мексике лапают😂" - "Потап в Киеве 😂"
"Как с братом сфоталась😍👏 такой же чёрненький"
"Вот это кадр... клевая"
"Настюх, где Потап?)))"
До этого Настя рассказывала в своих "сториз", что перелет из Украины в Мексику длился целых 22 часа (с учетом девяти часов ожидания пересадки). Девушка удивила честными кадрами, даже не пытаясь заретушировать усталость.
Напомним, бесстыжая Каменских с высунутым языком пококетничала на камеру, выпячивая декольте: "Девочка играется"
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