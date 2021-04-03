Популярная украинская певица Настя Каменских, которая на днях уехала в Мексику без мужа, продолжает развлекаться на отдыхе

После того, как Настя улетела на отдых с подругами и мамой, она начала активно делиться кадрами из съемок, на которых предстает в самых разных образах. Как оказалось, звезда намерена отснять заграницей специальное шоу для своих фанатов, но это не мешает ей насладиться отдыхом.

На кадрах, которые представили сами поклонники, можно заметить, как артистка хорошо проводит время на яхте. Весело задрав руку вверх и выставив одну ногу вперед, звезда позировала в коротеньком простом платье, подчеркивающем ее фигуру.

Не так давно в сети в очередной раз появились слухи, о беременности Насти, которую она так тщательно скрывает. Тем не менее, певица такие сплетни никак не комментирует и продолжает показывать фигуру. Причем делает это артистка с осторожностью, чтобы даже не показалось, будто она поправилась.

До этого Настя решила показать закулисье съемочного процесса. Впрочем, поведение юного мексиканца, засветившегося с ней на кадрах, заинтересовало фанатов больше всего. Молодой человек что-то увлеченно цеплял Насте на воротник, положив руки практически ей на бюст.

"Где кольцо?😯" - "а зачем 😉?" - "чтоб мексиканцы подальше держались😂", "а девочки-то как позируют на заднем фоне😍😂", "Красотка мексиканочка 🔥", "Так! А ПДВ заплатила? Катаешься по Мексике! Не "раздражай" людей","Куда Потап смотрит? Настю уже в Мексике лапают😂" - "Потап в Киеве 😂".

Напомним, бесстыжая Каменских с высунутым языком пококетничала на камеру, выпячивая декольте: "Девочка играется"

Также Politeka писала, что Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно..."