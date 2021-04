Известная певица Настя Каменских, которая отдыхает в теплых краях решила подразнить видом своих упругих прелестей в бикини, стиснув их так, что ткань купальника едва не треснула

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм певица и блогер показала как отдыхает в Мексике без мужа.

В последнем посте Настя призналась, что обожает это место и вообще хочет жить на море.

"Tulum. México... Это место меня сводит с ума. Обожаю местную еду🌮. Кайфую от того, как здесь все одеваются, стиль свободы и любви 🌿❤️ Люди необыкновенные, беззаботные, веселые💃🏻🥰 Я не знаю, как будет дальше, но сейчас this is my place 💯. Напиши, какой город или страна тебя вдохновляет?", - поинтересовалась Настя.

В своих сторис Каменских покрасовалась в купальнике соблазнительно показав свои "спелые персики" в камеру и погримасничав для фанатов.

Поклионники откликнулись и написали кто кие города и места любит или мечтает побывать. Однако красотка не осталась без комплиментов:

"Красивая молодая женшина на качелях, с видом на море😍😍😍😍", "Хорошего тебе отдыха ,красотка🔥🔥", "Лапочка❤️😍😘😘😘", "Настя 😻", "Прекрасная ❤️🙌", "Настя ,вы как всегда красотка ❤️ повезло Лёше с такой красоткой женой❤️", "Very nice", "Ну хороша девка, что тут скажешь!))", "Меня вдохновляют те страны и города, где тепло Вы уникальны, я надеюсь, что сможете увидеть вас снова на концерте, может быть, в Киеве.... ❤️", "Да вы очень прекрасная и очервательная обоятельная.🍵🍵🍵🍵💐💐💐💐💐💋💋🎤🍫", - написали поклонники.

