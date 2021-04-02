Украинская певица Настя Каменских, которая укатила за границу вместе с подружками, удивила округлившимся животиком
Как передает Politeka.net, артистку регулярно подозревают в беременности. Особенно после того, как она официально вышла замуж за своего возлюбленного, продюсера Алексея Потапенко. В одном из интервью певица заявляла, что хочет детей. Однако, все новые и новые слухи о беременности артистки не подтверждались.
Недавно Каменских улетела за границу со своими подружками, чтобы снимать реалити-шоу. Такое решение пришло на фоне громкой премьеры песни «Девочки рулят».
На свежем фото счастливая Каменских позировала на фоне моря. Она была одета в легкий костюм.
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«Режим перезагрузки», - подписала фото звезда.
В комментариях певице оставили массу комплиментов, но не обошлось без замечаний по поводу фигуры Насти. Многие поклонники заметили небольшой животик и даже начали поздравлять певицу с интересным положением.
«Какая же ты красивая», «сильно красивая», «Животик, ты ли?», «Мексиканочка, ты очень хороша», «Поздравляю с беременностью», «Я тоже заметила маленький животик, неужели?», «А где талия?», «Красота необыкновенная», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно...".
А еще Politeka писала, что Каменских без Потапа срочно покинула Украину, где сейчас певица и с кем: "Оно того стоило...".
Также Politeka сообщала, что Настя Каменских в тесном декольте, едва скрывающем бюст, впечатлила размерами: "Я офигел".