Співачка Настя Каменських ощасливила шанувальників свіжими кадрами й пояснила, куди пропала та чому "випала" на кілька днів з Instagram

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала нові фото в своєму мікроблозі, на яких показала, як виглядає у звичайному житті - без зайвого гламуру, тонни косметики та зухвалих нарядів.

Насті захотілося пригод, тому співачка зібрала веселу команду з подруг, прихопивши навіть свою маму, і відправилася до Мексики - знімати реаліті "Дівчатка рулять". При цьому її чоловік, продюсер Потап залишився вдома, в Україні.

"Привіт з мого улюбленого Тулума❤️. Готуємо для вас багато красивого, справжнього і щирого 🌿. Мабуть, це одне з найбільш спонтанних рішень в моєму житті, але перебуваючи зараз тут, я розумію, що воно того варте. Залишилося зовсім небагато і я вам покажу першу серію мого реаліті #дівчатарулять", - пояснила дівчина.

У своїх "сторіз" Каменських показала фрагменти важкого перельоту, що тривав в цілому 22 години (з урахуванням пересадки 9 годин), а також трошки закулісся.

На одному з кадрів поруч з Настею засвітилася її мама, яка втратила недавно коханого чоловіка. Мабуть, дочка вирішила розважити її таким незвичайним способом, як подорожжю до екзотичної країни.

Публіка з цікавістю обговорює пригоди Насті:

"Ось справжня щаслива жінка видно по очах сонечко красуня❤️😍"

"Прилітайте до Бразилії, тут ще крутіше, ніж в Мексиці!"

"Чекаємо з нетерпінням Настюш, спасибі що радуєте нас новими відео блогами☺ ви найкраща!🔥 😍 😇 Люблю!💗💋🙈"

"Як завжди, на висоті!🔥🔥🔥шикарна"

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