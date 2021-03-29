Українська співачка, ведуча і блогер Настя Каменських несподівано поїхала від Потапа
Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Каменських показала, як проводить час з подругою на екзотичному острові.
"Нещодавно я задумалася про те, яким для мене був минулий рік. Для всіх нас і особисто для мене він виявився дуже складним. Стільки подій, стільки нових непростих завдань. Стільки труднощів і втрат. Тримати в собі все це стало занадто важко. І я зрозуміла, що потрібно щось міняти. Кардинально змінити обстановку і перезавантажитися", - розповіла артистка.
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Каменських вирішувала показати, що вона з подругами робить для перезавантаження. Про це буде її нове реаліті шоу.
"Я починаю своє реаліті "дівчатка рулять", де покажу, як проходить наша з дівчатками перезавантаження. Перша серія вийде вже зовсім скоро! Дуже хочу показати вам її, адже я сама не очікувала, що вийде настільки цікаво!» - зазначила артистка.
Каменських показала деякі кадри»перезавантаження". На них видно, що дівчата веселяться, займаються спортом і всіляко розслабляються в оточенні тропічної природи. Крім того, на одному з кадром співачка плаче.
Схоже, що деякі моменти здивували навіть маму Насті.
"Я в шоці", - каже Лідія Каменських на відео.
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